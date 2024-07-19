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Spor

Hakim Ziyech'ten göz dolduran performans

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekti.

19 Temmuz 2024 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Hakim Ziyech'ten göz dolduran performans
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Avusturya kampında performansıyla ön plana çıkan futbolculardan oldu.

Geçen sezon kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinden dolayı istikrarlı forma giyemeyen Ziyech, buna rağmen etkili performansıyla elde edilen şampiyonluğa önemli katkı verdi.

Bonservisinin alınmasıyla sezon başı kampında takımla olan Ziyech, hazırlık maçlarında iyi performans sergiledi.

Faslı yıldız, son oynanan Trencin karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.

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