21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8878
  • 6,5235
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Pazar günkü kongrede başkanlık yarışına girecek olan Çebi, “Benim Şenol Hoca ile ekip olmadığımızı söylüyor. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AHMET Nur Çebi, Başkan Fikret Orman’ın kendisi ile ilgili “Çebi ve Güneş bir ekip değildi. Güneş benim irademle hocalık yaptı” sözlerine tepki gösterdi. Çebi dünkü basın toplantısında, “Sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

BİR TELEFON BİLE ALMADIM

 “Çok kırgın ve üzgün olduğum olaylar yaşadım. Sayın başkanın abi dediği birisiyim, 1 yılda başkandan 1 telefon, 1 bayram mesajı, 1 davet bile görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Pusucular kim? ‘Paralar nerede’ tezahüratı sonrasında Deniz Atalay’ın ‘Çebi’ye sorsunlar’ lafını gelsinler evet bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol A.Ş.’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım...”

BAŞARI ACI ÇEKEREK GELECEK

“Beşiktaş acı çekerek başarıya ulaşacak. Güçlü bir yönetim kuruyorum. Ben buraya 3 aylığına gelmiyorum. Çıkıp tatlı hayaller anlatmıyorum. Camiamıza hiç yalan söylemeyeceğim. 1 kuruş için 1 ay düşünüp karar vereceğim. Tüzüğe her türlü sözleşme, taahhüt, borçlanma gibi olaylar ancak yönetim kurulunda oy çokluğu kararıyla icra edilir maddesi ekleyeceğim.”

AVCI, ANCAK BAŞARISIZ OLURSA GİDER

ÇEBİ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini belirtirken, “Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Kendisi çok dürüst ve namuslu bir insandır, zaten işi götüremeyeceğini düşünürse bırakır. Sözleşmesi sona erecek olan futbolculara sezon sonu bakacağız. Belirleyeceğimiz ortalama değerin üzerindeki başarılı isimlerle devam edeceğiz” dedi.

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

Türkiye, Almanya'ya nota verdi

Türkiye, Almanya'ya nota verdi

İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i Akçakale'de

Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i Akçakale'de

Anneden kan donduran itiraflar

Anneden kan donduran itiraflar
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

Beraber yolculuk yapmak istmeyeceğiniz insanlar...

Beraber yolculuk yapmak istmeyeceğiniz insanlar...

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

144 yıllık rüya gerçek oluyor!

144 yıllık rüya gerçek oluyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA