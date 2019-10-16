AHMET Nur Çebi, Başkan Fikret Orman’ın kendisi ile ilgili “Çebi ve Güneş bir ekip değildi. Güneş benim irademle hocalık yaptı” sözlerine tepki gösterdi. Çebi dünkü basın toplantısında, “Sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” dedi.

BİR TELEFON BİLE ALMADIM

“Çok kırgın ve üzgün olduğum olaylar yaşadım. Sayın başkanın abi dediği birisiyim, 1 yılda başkandan 1 telefon, 1 bayram mesajı, 1 davet bile görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Pusucular kim? ‘Paralar nerede’ tezahüratı sonrasında Deniz Atalay’ın ‘Çebi’ye sorsunlar’ lafını gelsinler evet bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol A.Ş.’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım...”

BAŞARI ACI ÇEKEREK GELECEK

“Beşiktaş acı çekerek başarıya ulaşacak. Güçlü bir yönetim kuruyorum. Ben buraya 3 aylığına gelmiyorum. Çıkıp tatlı hayaller anlatmıyorum. Camiamıza hiç yalan söylemeyeceğim. 1 kuruş için 1 ay düşünüp karar vereceğim. Tüzüğe her türlü sözleşme, taahhüt, borçlanma gibi olaylar ancak yönetim kurulunda oy çokluğu kararıyla icra edilir maddesi ekleyeceğim.”

AVCI, ANCAK BAŞARISIZ OLURSA GİDER

ÇEBİ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini belirtirken, “Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Kendisi çok dürüst ve namuslu bir insandır, zaten işi götüremeyeceğini düşünürse bırakır. Sözleşmesi sona erecek olan futbolculara sezon sonu bakacağız. Belirleyeceğimiz ortalama değerin üzerindeki başarılı isimlerle devam edeceğiz” dedi.