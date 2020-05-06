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  • Kevin Campbell: ''Haksızlık etmek istemiyorum ama...'' Arsenal efsanesinden Mesut Özil açıklaması
Spor

Kevin Campbell: ''Haksızlık etmek istemiyorum ama...'' Arsenal efsanesinden Mesut Özil açıklaması

Arsenal'in efsane oyuncularından Kevin Campbell, Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arsenal'in yaratıcı ve oyun kurabilecek bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu belirten Campbell, adı Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki oyuncu için, 'Haksızlık etmek istemiyorum ancak şu an iyi durumda değil. Mesut yerine Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular alınabilir' ifadelerini kullandı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:21 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:22
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Bir dönem Trabzonspor'da top koşturan efsane isim Kevin Campbell, eski takımı Arsenal ile ilgili İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

Mesut Özil'in satılması gerektiğini dile getiren Campbell, "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı" diye konuştu.

Özil'in yerine ikisi isim önerek emektar futbolcu, "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." ifadelerini kullandı.

(sabah)

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