27 Mayıs 2021 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:07

EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz."

'BU TİP MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL'



"Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Bugün de zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık. Bizim için de bir ders oldu, grup maçları daha farklı olacaktır."

"Tarihimizde ilk defa galibiyet-mağlubiyet derecemizde öne geçtik. Hep geriden gelen, mağlubiyetleri fazla olan bir Türkiye vardı. Bu bakımdan sevindirici."

HALİL AKBUNAR VE ALTAY AÇIKLAMASI



"Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum."