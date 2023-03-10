Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinde sportif direktör olarak göreve başladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana kulübün bünyesinde görev yapan Altıntop'un akademinin yeni sportif direktörü olduğu belirtildi.

Halil Altıntop, daha önce Bayern Münih U16 takımında yardımcı antrenörlük, U17 takımında teknik direktör ve scouting departmanında görev almıştı.

40 yaşındaki genç futbol adamı, yeni görevinin ardından, "Bu büyük meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum. Akademideki başarılı çalışmalarımıza devam edebilmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.