İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,962
  • EURO
    20,2945
  • ALTIN
    1137.99
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu
Spor

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te kulüp bünyesinde görev yapan Halil Altıntop, akademinin yeni sportif direktörü yapıldı.

10 Mart 2023 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu
ABONE OL

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinde sportif direktör olarak göreve başladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana kulübün bünyesinde görev yapan Altıntop'un akademinin yeni sportif direktörü olduğu belirtildi.

Halil Altıntop, daha önce Bayern Münih U16 takımında yardımcı antrenörlük, U17 takımında teknik direktör ve scouting departmanında görev almıştı.

40 yaşındaki genç futbol adamı, yeni görevinin ardından, "Bu büyük meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum. Akademideki başarılı çalışmalarımıza devam edebilmek için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.