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Spor

Halil Dervişoğlu: Bugünü ders olarak görüyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. maçında evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

4 Kasım 2021 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:35
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Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalar yaptı.

Takımın performansına değinen milli futbolcu, "Takım olarak iyi performans sergiledik, 1-1 olmasına rağmen, Ders aldık. 1-0 öne geçince yakaladıklarımızı değerlendirmeli, gol yememeye dikkat etmeliyiz. Lideriz hala ve her şey bizim elimizde. Bugünü ders olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Takımın gol atmasının önemine değinen genç yıldız "Önemli olan bir oyun kurmamız, takım olarak önde gitmemiz. Ben ona yardım ediyorum. Sadece benim pozisyona girmem önemli olmamalı. Başka oyuncular da girmeli. Öyle de gol bulduk bugün. Kimin nasıl pozisyona gireceği değil, gol atmamız önemli bence." dedi.

Gruptaki diğer maçla ilgili de konuşan Halil "Marsilya - Lazio maçı skoru ne olursa olsun biz lideriz. Her şey bizim elimizde. Biz nasıl oynarsak öyle gidecek." ifadelerini kullandı.

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