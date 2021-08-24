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  • Halil Dervişoğlu için dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray...
Spor

Halil Dervişoğlu için dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş'tan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, ezeli rakibinin kadrosuna katmak için uğraştığı Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

24 Ağustos 2021 Salı 09:33 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:33
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Gaziantep maçında kadrodaki yerli sıkıntısı net şekilde ortaya çıkan Beşiktaş transfer stratejisini değiştirdi... Yerli kalitesini artıracak hamleler yapmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Yönetim, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için resmen düğmeye bastı.

TEKLİF YAKINDA YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Brentford'la temasa geçerek Halil Dervişoğlu'nun durumunu sordu. Siyah- Beyazlıların kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Halil'i kiralamak isteyen yönetimin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde parlatma kozunu kullanmak istediği belirlendi. İngilizler'in yapılacak teklife yanıtı merakla bekleniyor.

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