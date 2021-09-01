1 Eylül 2021 Çarşamba 19:37 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 19:41

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncu ile görüşme gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Halil, tercihini sarı kırmızılı takımdan kullandı. Halil Dervişoğlu yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılılar, "Evine hoş geldin" mesajıyla oyuncunun transferini duyurdu. Halil Dervişoğlu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray'da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz" demişti.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.