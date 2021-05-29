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  • Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'de! Çılgın gelir...
Spor

Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'de! Çılgın gelir...

İngiltere Championship play-off final mücadelesinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Brentford'a bulunuyor. Halil takımda kalması halinde Premier Lig'de mücadele edecek.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:10
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İngiltere Championship play-off final karşılaşmasında Brentford ile Swansea karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Brentford'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Brentford, Premier Lig'e yükselen son takım oldu. 74 yıllık Premier Lig'e hasretine son verdi.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Ivan Toney ve 20. dakikada Emiliano Marcondes kaydetti.

Swansea'de Jay Fulton, 65. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

HALİL DERVİŞOĞLU PREMİER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Öte yandan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu, takımda kalması halinde İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek.

210 MİLYON EURO AYAK BASTI PARASI

Şampiyonluk play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselen Brentford, 180 milyon pound (210M€) almaya hak kazanacak.

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