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Spor

Halil Dervişoğlu'nun tek şartı Fatih Terim

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Halil Dervişoğlu, teknik direktör Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımda kalması halinde transfere sıcak bakıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:35
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Galatasaray'ın devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, şans bulduktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Sarı-Kırmızılı takımdaki performansının ardından A Milli Takım'a da seçilen Halil'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Akşam'ın ulaştığı bilgilere göre, 21 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye devam etmek istiyor ancak bunun için bir şartı var.

AİLESİ DE HALİL GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Halil, Teknik Direktör Fatih Terim'in Galatasaray'da kalması halinde Sarı-Kırmızılı takıma imza atmak istediğini belirtti. Genç futbolcunun ailesi de oğullarının bu kararının arkasında...

Brentford'un genç oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ve satmak istediği de gelen bilgiler arasında. Kısacası Fatih Terim kalırsa Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a imzayı atacak.

Beşiktaş'ın da Halil için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın böyle bir girişimde bulunmadığı da öğrenildi.

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