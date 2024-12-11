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Spor

Halil Umut Meler kararlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu

Şmapiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih ile Shaktar Donetsk arasında oynanan maçta düdük çalan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlar geceye damga vurdu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:52 - Güncelleme:
Halil Umut Meler kararlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını yönetti.

Müsabaka 5-1 Bayern Münih lehine biterken, söz konusu maç gecenin en çok gol atılan karşılaşması oldu.

Öte yandan Halil Umut Meler'in bir kararı geceye damga vurdu. Bayern Münih 66. dakikada soldan gelen kornerde Musiala ile golü buldu. Alman devinin gol sevincini yaşadığı esnada Halil Umut Meler golü, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

Bayern cephesi Halil Umut Meler'in kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.

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