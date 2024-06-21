İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8207
  • EURO
    35,1812
  • ALTIN
    2446.37
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil Umut Meler yönetti, Avusturya üç golle galip geldi
Spor

Halil Umut Meler yönetti, Avusturya üç golle galip geldi

Avusturya, EURO 2024 D Grubu ikinci maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek puanını 3'e yükseltti. Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

21 Haziran 2024 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Halil Umut Meler yönetti, Avusturya üç golle galip geldi
ABONE OL

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 3-1 kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gernot Trauner, 66. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti. Polonya'nın tek golü 30. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Adam Buksa ve Krzysztof Piatek 60 dakika süre aldı. Sebastian Szymanski ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya, ilk 3 puanını alarak grupta 3 puana yükseldi ve gruptan çıkma ümidini sürdürdü. Polonya ise iki maç sonunda puansız kalarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Grubun son maçında Polonya, Fransa ile oynarken, Avusturya da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.