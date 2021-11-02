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Spor

Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi görevi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak olan Leicester City - Spartak Moskova maçını Halil Umut Meler yönetecek.

2 Kasım 2021 Salı 13:45 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:45
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Leicester City ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

İngiltere'nin Leicester Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise AVAR olarak görev yapacak.

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