Halilovic 1.5 milyon’a bitiyor
İTALYAN basını, Beşiktaş’ın Milan’da forma giyen Alen Halilovic transferi 1.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında bitirdiğini duyurdu.
- StarSpor
İTALYAN basını, Beşiktaş’ın Milan’da forma giyen Alen Halilovic transferi 1.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında bitirdiğini duyurdu. İtalyan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun Kartal’da patlama yapmayı planladığı kaydedildi.
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