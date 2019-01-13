Halilovic işi ciddiye bindi

İTALYA’DA transfer için kamp kuran Başkan Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde Milan’ın Hırvat yıldızı Alen Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan’la birlikte çekilmiş görüntüleri basına sızmıştı. Ancak 22 yaşındaki 10 numaranın Siyah Beyazlılar’a transfer olacağına yönelik iddialar hem Mirsad Türkcan hem de Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner tarafından yalanlanmıştı. İtalyan basını ise dün konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen yeni bir iddiada bulundu. Sky Sport İtalya, Halilovic’in Beşiktaş’a transferinin artık an meselesi olduğunu yazdı. Haberde bu sezon yalnızca 3 maçta şans bulabilen Hırvat 10 numaranın transferi için son detayların görüşüldüğü ifadelerine yer verildi. 2014’te 17 yaşındayken Dinamo Zagrep’ten Barcelona’ya giden Halilovic, Sporting Gjon’da kiralık forma giydikten sonra Hamburg ve Las Palmas’ta oynamıştı. Halilovic sağ ve sol kanatlarda görev yapabiliyor.