İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3006
  • EURO
    34,8577
  • ALTIN
    2389.58
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Halim Okta: Kupa bize moral olacak

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

3 Mayıs 2024 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Halim Okta: Kupa bize moral olacak
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Halim Okta, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

Okta, sözlerine, "Oyuncularımız çok iyi, istekli oynadılar. Kazanmamız çok önemliydi. Bu iyi oyun sonucunda kazanmak önemli. Salı günü oynayacağımız kupa maçı öncesi bize moral oldu. Kötü giden günlerden sonra böyle bir galibiyet moral verici oldu." diye devam etti.

Halim Okta, son olarak, "Kötü geçen bir sezon oldu. Kupa bize moral olacak. Bu yüzden böyle bir galibiyet kupa öncesi iyi. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bugünkü maçta güzel bir oyun ortaya koyan Rizespor'u da tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.