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Spor

Halim Okta: Kupa finali dahil tüm maçları kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor maçından önce konuştu.

12 Mayıs 2024 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Halim Okta: Kupa finali dahil tüm maçları kazanmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında üçüncülük yarışında olan Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

Okta açıklamasında; "Cezalı ve sakat oyuncularımız var ama altyapıdan çok güvendiğimiz oyuncular da var. Takımımızın son haftalarda yükselen ivmesi var. Maç kazanıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Alanyaspor güçlü bir takım. Son haftalarda iyi oynuyor, iyi skorlar alıyorlar. Güzel bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Hafta içinde kupa finaline kaldığımız için moraller son derece iyi. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek, kupa finali dahil tüm maçları kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız inanıyor, biz de onlara inanıyoruz." dedi.

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