Halim Okta: Kupayı mutlaka kazanacağız

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta ile Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde Ghezzal ve Muleka'nın sakatlıkları ile Rashica'nın sakatlıktan yeni çıkmış olması maça başlangıçlarını olumsuz etkilediğini aktaran Okta, "İlk yarıda top bizde kaldı ama mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle tempomuzu artırdık. İkinci golü de basit şekilde yedik. Böyle goller yemememiz gerekirdi. Tempo yükseltmek istediğimiz zaman hakem rakibin zaman geçirmesine izin verdi. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle berabere bitirdik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Rashica ağrı hissetti. Koruma amaçlı çıkardı. Kupayı kazanıp sezonu kupayla bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya da değinen Okta, "Takımda kazanma alışkanlığı oluşturmak istiyorduk. Kupa finali tek maç, biz büyük bir takımız ve o maçı mutlaka kazanacağız. Tüm hazırlıklarımızı o yönde yapıyoruz. Bizim açımızdan iyi geçeceğini düşünüyorum. Önümüzde 4 gün var. Ona göre iyi hazırlanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Halim Okta, sağlık ekibinin Ghezzal ve Muleka'yı final maçına yetiştirmek için çalıştığını ifade etti.