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Spor

Halim Okta: Yenilmediğimiz için memnunuz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarı biraz kötü oynadık. Maçta tempomuz düşüktü. İkinci yarıda oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz” dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:09 - Güncelleme:
Halim Okta: Yenilmediğimiz için memnunuz
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, ilk yarıda kötü oynadıklarını ifade ederek, "Maç bizim açımızdan biraz zorluydu. Maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularımız vardır. İyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik. Ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdik. Onları da görebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Güzel bir maç oldu, her iki taraftı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN OYUMCULARIMIZ ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Oyuncu değişiklikleri ilgili gelen soruya Okta, "Oyuncu değişikliklerini mecburiyetten yapıyoruz. Oyuncularımızı tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için zorunlu değişiklikler oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bazen kazanılıyor, bazen kaybediliyor. Kazanmak istiyorduk fakat böyle bitti" diye konuştu.

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