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Halis Karataş ölümden döndü! Son 800'de devrildi

25 Kasım 2018 Pazar günü Adana’da koşulan 3 yaşlı Arap taylarına mahsus Umutbey Koşusunda Ateşbibi isimli taya binen şampiyon jokey Halis Karataş, mücadelenin son 800 metresinde atıyla birlikte yıkılarak büyük bir kaza geçirdi.

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Şampiyon Jokey Halis Karataş büyük bir kaza atlattı. Ateşbibi isimli safkan ile Adana pistinde devrilen Karataş kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yıkılmaları ile birlikte aynı zamanda arkadan gelen safkanların da üzerlerinden geçtiği ikiliye, koşuyu en arkada takip eden Cibekoğlu ve jokeyi Velat Demir de takılınca, bu ikili de benzer bir şekilde devrilerek çok ciddi bir tehlike atlattı.

Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü.

TJK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 25 Kasım Pazar günü gerçekleşen 6. koşuda CİBEK OĞLU ve ATEŞBİBİ isimli safkanlar, jokeyleri VELAT DEMİR ve HALİS KARATAŞ'ı düşürmüştür. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen kanamaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir.

İlk anda bir şikâyeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

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