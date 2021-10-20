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Spor

Halis Özkahya Cluj - Alkmaar maçını yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Konferans Ligi'nde görevlendirdi. Özkahya, Cluj - Alkmaar maçında düdük çalacak.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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