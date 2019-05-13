Halis Özkahya'dan şok sözler: Senin ağzını burnunu kırarım

A Spor'un iddiasına göre; Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından Konyaspor Medya Sorumlusu Seyit Ali Gülcan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya 'Bravo bu maçın ardından zirvede hakemliği bırakabilirsin' diyor. Halis Özkahya, 'Senin ağzını burnunu kırarım' diye karşılık veriyor. Konyaspor cephesinden aldığım net bilgi bu. Olay esnasında 15 kişinin olduğu belirtildi.