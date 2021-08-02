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Spor

Halka aletinde İbrahim Çolak ve Adem Asil ilk 3'e giremedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:45
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte erkekler halka aletinde final yarışması yapıldı.

Bu kategoride Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile İbrahim Çolak madalya mücadelesi verdi.

Seride 5. sırada gelen halkada 2019 dünya şampiyonu İbrahim Çolak, performans sonucu 14.866 puan aldı. Son sırada çıkan Adem Asil de inerken sorun yaşayınca 14.600 puanda kaldı.

Tokyo 2020'yi İbrahim Çolak beşinci, Adem Asil de yedinci bitirdi.

Halka aletinde Çinli sporculardan Yang Lui 15.500 puanla altın, Hao You 15.300 puanla gümüş madalya aldı. Bronz madalyayı ise 15.200 puanla Yunan Eleftherios Petrounias kazandı.

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