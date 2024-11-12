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Spor

Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına yarın çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında temsilcimiz Halkbank yarın sahasında Fransız ekibi Saint-Nazaire VB Atlantique ile karşı karşıya gelecek.

AA12 Kasım 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına yarın çıkıyor
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Aleksandar Petrovic hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank, D Grubu'nda Saint-Nazaire VB Atlantique takımının yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE ile mücadele edecek.

Başkent temsilcisi geçen sezon çeyrek finalde İtalya'nın Cucine Lube takımına elenerek organizasyona veda etmişti.

  • Saint-Nazaire VB Atlantique
  • Halkbank
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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