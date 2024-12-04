Halkbank evinde mağlup

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında sahasında İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini'ye 3-0 yenildi.
Halkbank grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Sir Sicoma Monini ise 3'te 3 yaptı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Ari Jokelainen (Finlandiya)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Oğulcan Yatgın)
Sir Sicoma Monini: Ben Tara, Ishikawa, Loser, Giannelli, Plotnytskyi, Sole (Colaci, Piccinelli, Herrera, Cianciotta, Semeniuk)
Setler: 20-25, 27-29, 23-25
Süre: 86 dakika (26, 33, 27)