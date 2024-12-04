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Spor

Halkbank evinde mağlup

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında evinde İtalya ekibi Sir Sicoma Monini'yi konuk eden temsilcimiz Halkbank, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
Halkbank evinde mağlup
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında sahasında İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini'ye 3-0 yenildi.

Halkbank grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Sir Sicoma Monini ise 3'te 3 yaptı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Oğulcan Yatgın)

Sir Sicoma Monini: Ben Tara, Ishikawa, Loser, Giannelli, Plotnytskyi, Sole (Colaci, Piccinelli, Herrera, Cianciotta, Semeniuk)

Setler: 20-25, 27-29, 23-25

Süre: 86 dakika (26, 33, 27)

  • Halkbank
  • Sir Sicoma Monini
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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