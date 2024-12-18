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Spor

Halkbank gruptaki 2. galibiyetini aldı

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4. maçında evinde Çekya'nın Jihostroj takımını konuk eden temsilcimiz Halkbank, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti ve 2.galibiyetini aldı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
Halkbank gruptaki 2. galibiyetini aldı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında sahasında Çekya'nın Jihostroj takımını 3-0 yendi.

Halkbank grupta 2. galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Jörg Kellenberger (Almanya)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

Jihostroj: Okolic, Bitar, Rodrigues, Sedlacek, Brichta, Lestina (Kovarik, Emmer, Gonzalez, Nikpoor)

Setler: 25-21, 25-23, 25-18

Süre: 77 dakika (25, 28, 24)

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