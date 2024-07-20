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Spor

Halkbank, İzzet Ünver'in sözleşmesini uzattığını duyurdu

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, milli oyuncusu İzzet Ünver'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Halkbank, İzzet Ünver'in sözleşmesini uzattığını duyurdu
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, milli oyuncusu İzzet Ünver'in sözleşmesini yeniledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki smaçörün sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzzet, "Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Efeler Ligi'nin en elit takımlarından Halkbank'ta forma giymek gerçekten çok prestijli bir durum. Burada başarı hikayeleriyle dolu ve iki kupanın kazanıldığı, Avrupa'da önemli yol katedildiği bir sezon geçirdik. Bu yıl da üzerine koyarak gideceğimize inanıyorum. Bu hedeflere ulaşmada takımıma yardımcı olacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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