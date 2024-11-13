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Spor

Halkbank karar setinde kaybetti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Fransız kulübü Saint-Nazaire VB Atlantique'e 3-2 yenildi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Halkbank karar setinde kaybetti
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Fransız kulübü Saint-Nazaire VB Atlantique'e 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Yiğit Hamza Aslan)

Saint-Nazaire VB Atlantique: Martins, Burel, Leon, Ewert, Van der Ent, Ivanov (Deveze, Varier, Valefuaniu, Canham, Halle)

Setler: 22-25, 30-28, 25-18, 20-25, 24-26

Süre: 160 dakika (32, 34, 26, 27, 41)

  • Halkbank
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Saint-Nazaire VB Atlantique

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