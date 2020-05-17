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Spor

Halkbank, Orçun Ergün ile sözleşme yenilemeyecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Yönetimi, sözleşmesi sona eren Orçun Ergün ile yeni sezonda kontrat yenilemem kararı aldı.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 10:44 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 10:44
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Orçun Ergün ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkbank Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu A takım kadrosunda yer alan Orçun Ergün'le yeni sezonda kontrat yenilememe kararı almıştır. Bu kararın, sezon boyunca aldığımız sonuçlara katkı yapan, beyefendi kişiliği ile öne çıkan Orçun Ergün ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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