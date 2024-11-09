İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Halkbank rahat kazandı

Efeler Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda TÜRŞAD'a konuk olan Halkbank rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Halkbank rahat kazandı
ABONE OL

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Nisanur Bayrak

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gsorgiev

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Mirzo Lagumdzisa, Turo Uzunkol, Dick Kooy, Mıcoh Ma'a, Berk Dilmenler, Marek Sotoka, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan, Oğulcan Yatkın, Deniz İvgen, Volkan Döne

Setler: 20-25, 22-25, 20-25

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.