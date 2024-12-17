Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u konuk edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Çekya'nın Jihostroj takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgar Aleksandan Vinaliev ile Alman Jörg Kellenberger hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi, Çekya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Grupta bir galibiyet ve iki yenilgisi olan başkent temsilcisi üçüncü sırada bulunuyor. Oynadığı tüm karşılaşmaları kaybeden Çekya ekibi ise son sırada yer alıyor.