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Spor

Halkbank'ın yeni başantrenörü Igor Kolakovic

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Halkbank, yeni sezon için başantrenör Igor Kolakovic ile anlaşma sağladı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Halkbank'ın yeni başantrenörü Igor Kolakovic
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, yeni sezon için Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile anlaştı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 59 yaşındaki deneyimli başantrenör Kolakovic'in kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunuyor.

Kolakovic daha önce Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), İran Milli Takımı, Drgos CANNES (Fransa), Sırbistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, ACH Volley (Slovenya) ve OK Buducnost Podgorica (Karadağ) takımlarında da görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Igor Kolakovic, Halkbank'ı çalıştıracak olmanın kendisini onurlandırdığını belirterek, "Önümüzdeki sezon Türkiye şampiyonu Halkbank'a, ulusal şampiyonada, kupada, Süper Kupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde liderlik etmek büyük bir onur, sorumluluk ve aynı zamanda bir zevktir. Taraftarları, oyuncuları, kadrosu ve yönetimi ile hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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