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Spor

Halkbank'ın yeni transferi Caner Çiçekoğlu

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, pasör Caner Çiçekoğlu'nu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Halkbank'ın yeni transferi Caner Çiçekoğlu
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SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, pasör Caner Çiçekoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonunda da Halkbank forması giyen tecrübeli pasör yeniden başkent temsilcisine transfer oldu.

Son olarak Rams Global Cizre Belediyespor forması giyen Caner, Halkbank kadrosunda yer almaktan memnun olduğunu belirtti. Caner Çiçekoğlu açıklamasında "Halkbank'ın gücünü, kalitesini, felsefesini herkes biliyor. Ben de başarı istiyorum. Bu yıl umarım yarışacağımız üç kulvarda da mutlu sona ulaşırız. Bu hedeflere ulaşma yolunda üzerime düşeni yapacağımdan tüm camiamız emin olsun ama en iyisi sahada konuşmak." ifadelerini kullandı.

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