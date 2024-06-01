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Spor

Halkbank'ın yeni yıldızı Oğulcan Yatgın

Efeler Ligi ekibi Halkbank, kadrosuna daha önce Ziraat Bankkart forması giyen Oğulcan Yatgın'ı dahil etti.

1 Haziran 2024 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Halkbank'ın yeni yıldızı Oğulcan Yatgın
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Halkbank, son olarak Ziraat Bankkart forması giyen Oğulcan Yatgın'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Halkbank, Oğulcan Yatgın'ı transfer ederek pasör pozisyonunu güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki oyuncu, Halkbank'ın kadrosuna dahil olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada başarılı olmak ve takımıma katkı yapmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Halkbank kadrosu altında bir başka hedefim de milli takıma yükselmek ve orada kalıcı olmak. Sezonun açılmasını iple çekeceğim." ifadelerini kullandı.

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