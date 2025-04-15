İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0976
  • EURO
    43,0276
  • ALTIN
    3945.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Halterde büyük başarı! Altın madalya bizim oldu
Spor

Halterde büyük başarı! Altın madalya bizim oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı.

AA15 Nisan 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
Halterde büyük başarı! Altın madalya bizim oldu
ABONE OL

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ferdi ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz madalya aldı ve toplam 305 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Şampiyonanın 3. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı 13'e (5 altın, 4 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

  • AvrupaHalterŞampiyonası
  • AltınMadalya
  • Kaan Kahriman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.