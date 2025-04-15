Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman altın, Ferdi Hardal ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ferdi ise koparmada 140 kiloyla gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz madalya aldı ve toplam 305 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Şampiyonanın 3. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı 13'e (5 altın, 4 gümüş, 4 bronz) yükseldi.