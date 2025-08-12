İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Spor
  Spor > Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu
Spor

Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Hami Mandıralı'nın TFF Başkanı Sportif Danışmanı görevine getirildiğini duyurdu.

12 Ağustos 2025 Salı 15:03
Hami Mandıralı, TFF Başkanı Sportif Danışmanı oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

