Hamidou Traore Giresunspor'da

DHA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:36

GZT Giresunspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Adana Demirspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hamidou Traore'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore' ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Hoş geldin Hamidou Traore" ifadeleri kullanıldı.