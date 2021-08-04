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Spor

Hamidou Traore Giresunspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:36
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GZT Giresunspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Adana Demirspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hamidou Traore'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore' ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Hoş geldin Hamidou Traore" ifadeleri kullanıldı.

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