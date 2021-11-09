İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7149
  • EURO
    11,2657
  • ALTIN
    570.353
  • BIST100
    1620.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamit Altıntop: Artık tek kişilik gösteri bitti
Spor

Hamit Altıntop: Artık tek kişilik gösteri bitti

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'ndaki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

9 Kasım 2021 Salı 13:29 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:29
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, Riva'da gerçekleştirilen buluşmada Milli Takım'ın yeni dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEK KİŞİLİK GÖSTERİ BİTTİ"

Riva'da TV kanallarından temsilcilerle bir araya gelen Altıntop, "Kurumsal bir yapıya kavuşacak milli takımlar yapılanması olacak. Her Süper Lig ve 1. Lig takımına altyapı akademisi kurulması zorunlu hale getirilecek. 4-2 kazanılan Hollanda maçında Türkiye tüm önemli istatistiklerde gerideydi. Kuntz, yalnızca A Milli Takım'dan sorumlu, altyapı ile ilgili sorumluluğu yok. Artık one man show (Tek kişilik gösteri) bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.