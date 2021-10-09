Hamit Altıntop: Bu takım 6 ayda inanılmaz geriye gitmiş

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:49 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:49

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile deplasmanda oynayacağı maç için Riga'ya gitti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden teknik direktör Stefan Kuntz'la birlikte İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen A Milli Futbol Takımı, pasaport kontrollerinin ardından THY'ye ait özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket etti.

Hareket öncesi havalimanındaki basın mensuplarına açıklama yapan A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yeni teknik direktör ve takıma yeni dahil olan bazı oyuncularla Norveç karşısında ilk maçlarına çıktıklarını belirterek, "5-6 günlük çalışmadan memnunum. Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Güzel bir golle başladık. Sonradan maalesef Norveç takımı da iyi hazırlanmış. İyi şeyler yaptılar. Onları da burada tebrik etmek lazım. 1-1'lik skor bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gerçeklerden bahsetmek lazım. Gerçekler de bu takım 6 ay kan kaybetmiş ve inanılmaz geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Beklentilerimiz daha büyük onlardan. Genel manada takımdan memnunum. Ama oynadığımız oyunun yeterli olmadığını da kabul ediyorum. Letonya'da üstüne koyarak daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

A Milli takımın hedeflerinin sürdüğünü ve asıl hedefin şu an dünya şampiyonasına katılmak olduğunu belirten Altıntop, "İlk sınavımızda berabere kaldık ama Letonya'da kazanmak ve şansımızı korumak istiyoruz. Buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beklentilerle ilgili bir soru üzerine de Altıntop, "Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı. Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi, 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok." cevabını verdi.

Takımdaki yeni jenerasyon ve alt yapıdaki oyunculardan da büyük beklentileri olduğunu belirten Hamit Altıntop, "Takımda bir mental çöküş var. Bunu görüyor ve hissediyoruz zaten. Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz." yorumunda bulundu.