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Spor

Hamit Altıntop: Gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma yok

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçın ardından, 'Gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma olmadan yolumuza devam ediyoruz.' dedi.

23 Haziran 2024 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Hamit Altıntop: Gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma yok
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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO2024'te Portekiz ile oynadığımız karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Hamit Altıntop, "Portekiz maçından maalesef oyun ve skor olarak istediğimizi alamadan sahadan ayrıldık. Ancak gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma olmadan yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Altıntop, sözlerine, "Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak, bir an önce Çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maça odaklanmalıyız." diye devam etti.

Hamit Altıntop, son olarak, "Milli takımımızı tribünde ve ekranları başında coşkuyla destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu dayanışma sayesinde, oyuncularımızın bizleri gururlandıracak bir mücadeleyle son 16 turuna kalacaklarına yürekten inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

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