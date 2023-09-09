İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamit Altıntop: Takıma yürekten inanıyorum
Spor

Hamit Altıntop: Takıma yürekten inanıyorum

TFF Başkanvekili Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Ermenistan ile oynadığı maç sonrasında paylaşımda bulundu.

9 Eylül 2023 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Hamit Altıntop: Takıma yürekten inanıyorum
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hamit Altıntop, Ermenistan maçı sonrası paylaşım yaptı.

Hamit Altıntop yaptığı paylaşımda, "Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi vardır. Bizim Çocuklar da Euro 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da, heyecanımız devam ediyor." dedi.

Ayrıca, "Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.