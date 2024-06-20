TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu. Altıntop, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci için gelen sorulara da cevap verdi. İşte o sözler...

"GÜZEL BAŞLANGIÇ OLDU"

(Gürcistan maçı) "Zorlu olacağını biliyorduk ama biz de Türkiye'yiz, ayakta kaldık. Gürcistan'ın gösterdiği reaksiyona, reaksiyon göstermemiz kıymetli oldu. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Çok iyi bir başlangıç oldu."

TARAFTARIN DESTEĞİ

"Çok gurur verici, bayrağımızı sahiplenmeleri, desteklemeleri çok kıymetli. Bunun karşılığını sahada vermek istiyoruz. İlk maçta bunu başardık."

"HAKSIZ GALİBİYET DEĞİL"

"Turnuvaya baktığınızda, maçlar hep ortada gidiyor. 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Bizim için önemli olan takım olabilmek. Yediğimiz golde bile herkes gelmiş. Küçük bir dikkatsizlik gole neden oldu. Tabii ki düzeltilecek çok şey var. Olumlu şeyler, ofansifte daha cesaretli, birlikte hareket eden unsurları da öne çıkarttığımızda hiç kimse haksız bir galibiyet olduğunu söyleyemez."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

"Real Madrid, Arda Güler'e yatırım yaptı. Kulüp benimle de istişare etti. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? 'Biz, sana ve senin yeteneğine inanıyoruz' demek. Arda, bugün olmasa da yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos'un yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip."

"MİLLİ MARŞLARI ISLIKLAMAYALIM"

"Karşı takımların milli marşlarına saygı gösterelim ve hiçbir şekilde ıslıklamayalım. Biz de aynı beklenti içerisindeyiz."

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

"Semih'in burada olmasından mutsuz değil, oynamamasından mutsuz. Her oyuncu, süre alamadığında öyle olur. Semih'in 19 yaşında olduğunu unutmayalım. İnşallah süre de alacak, gollerini de atacak. Daha onun çok uzun bir yolu var. Ama idmanda olsun, arkadaşlarıyla olsun enerjisi gayet iyi. Onunla özel ilgileniyoruz da diyebiliriz."

"TARİHE GEÇEBİLİR"

"Turnuvada çok renkli, keyifli geçiyor. Tarihe geçebilecek bir turnuva."

İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU

İsmail Yüksek'in durumu, grup maçlarında süre alabilir mi?

"İsmail Yüksek'in sakatlıktan sonra burada olması çok kıymetli. Elemelerdeki performansı bizi buralara getirdi diyebiliriz. Hiçbir şekilde riske etmemeliyiz. En iyi şekilde hazırlıyoruz. İnanılmaz motive. Takımla idmanlara çıkması aslında birkaç dakika da olsa süre alma ihtimali var."

İRFAN CAN'IN DURUMU

"İrfan'ın koşulara başlaması çok önemliydi. Gelecek günlerde topla çalışmalara başlayacak. Grup maçlarında olmasa da inşallah devam edersek ondan sonraki maçlarda herkes süre alır."

DEVAM EDECEK Mİ?

"18 Temmuz'da bir seçim var. Devam eder miyim, etmez miyim bunun turnuvayla bir ilgisi yok. Kendimle ilgili karar vermem gerekecektir. Ama onu turnuvadan sonra değerlendiririz."

CRISTIANO RONALDO"

"Kıymetini bilmek lazım. Öyle bir karakter, tecrübe, onun sahada olması taraftar ve oyuncu grupları için de büyük bir zenginlik. Yaklaşımını takdir ediyorum. Maçlardaki arzusu, motivasyonu bizim genç kardeşlerimiz için de çok büyük bir örnek"