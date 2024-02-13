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Spor

Hamit Altıntop'tan Real Madrid için çarpıcı açıklama: Arda benden daha iyi olacak

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, İspanyol basınına özel açıklamalarda bulundu. Altıntop, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için, 'Umarım Arda benden daha iyi performans gösterecektir' sözlerini sarf etti.

13 Şubat 2024 Salı 21:12 - Güncelleme:
Hamit Altıntop'tan Real Madrid için çarpıcı açıklama: Arda benden daha iyi olacak
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A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Relevo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına Real Madrid dönemini, Xabi Alonso'yu ve Milli oyuncumuz Arda Güler hakkında gelen soruları yanıtladı.

Beraber oynadığı Xabi Alonso'nun iyi bir performans sergilediğini söyleyen Hamit Altıntop, "Xabi bize bir oyuncu olarak ne olduğunu gösterdi; harika bir kişilik, harika bir futbolcu ama hepsinden önemlisi olağanüstü bir zeka. Ona bol şans diliyorum. Teknik direktör olarak gösterdiği performans inanılmaz ve umarım Bayer Leverkusen ile ligde veya kupada bir şampiyonluk kazanabilir." ifadelerini kullandı.

"KARARINDAN VAZGEÇMEZ"

Toni Kroos'un, Almanya Milli Takımı'na döneceğini düşünmeyen Hamit Altıntop, "Emin değilim. Toni Kroos'la birlikte oynadım ve eğer o artık Almanya'da oynamayacağını söylediyse bu kararından vazgeçmez. Korkarım ki bir daha asla Almanya adına oynamayacağını düşünüyorum." dedi.

Real Madrid'de harika bir dönem geçirdiğini söyleyen Hamit Altıntop, "La Liga'yı kazandık! Bu şampiyonluğu kazanmak her zaman çok özeldir ve bunu Xabi Alonso, Kaka, Cristiano, Benzema gibi harika oyuncularla deneyimledim. Harikaydı, Sergio Ramos ve Casillas'la da ve özellikle 'Special One' Jose Mourinho'yla. Kişisel olarak biraz sıkıntı yaşadım çünkü sırtımdan ciddi bir sakatlık geçirdim ve geri dönüşüm kolay olmadı. Bugün hala Florentino Perez ve José Angel Sanchez ile iletişim halindeyim ve onlara her şey için çok minnettarım." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şahsen performanslarım ve kariyerimden çok memnunum. Ama umarım Arda benden daha iyi performans gösterecektir. Milli takımımız için Avrupa'nın en iyi kulüplerinde Türk oyuncular var. Buna sevinmeli ve kariyer deneyimlerimizi çevremizle paylaşmalıyız."

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