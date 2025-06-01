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Spor

Hamlesi sosyal medyayı salladı! Victor Osimhen'den olay paylaşım

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona gelen ve geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen yaptığı hamle ile herkesi şaşırttı. Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabından kendisi için yapılan veda paylaşımını paylaştı ve kısa süre içerisinde kaldırdı. Bu hamle sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Hamlesi sosyal medyayı salladı! Victor Osimhen'den olay paylaşım
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Victor Osimhen, Galatasaray'la olan sözleşmesinin sonuna geldi. Geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı golcü, kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaşıp anında kaldırdı. Öte yandan Victor Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılıyor. İşte detaylar...

OSIMHEN, KONTRATININ SONUNA GELDİ

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılardaki kontratının sonuna geldi.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Osimhen'in adı birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcü için fırsat kolluyor.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Öte yandan Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı.

"OSIMHEN'İN G.SARAY MACERASI SONA ERDİ"

Osimhen için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı.

GÖNDERİYİ ANINDA KALDIRDI

Osimhen yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı.

G.SARAY, KARARINI KISA SÜRE İÇİNDE VERECEK

Galatasaray'ın hazır kıta beklediği başarılı golcünün transferle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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