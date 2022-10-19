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Spor

Hamza Akman: Bugünlerin hayalini kuruyordum

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçında Kastamonuspor'u evinde 7-0 ile geçen Galatasaray'da genç yıldız Hamza Akman açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2022 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Hamza Akman: Bugünlerin hayalini kuruyordum
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  1. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek tur atladığı maçta 1 gol kaydeden genç futbolcu Hamza Akman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız." sözlerini sarf etti. Bu sezon Galatasaray forması ile ikinci resmi maçına çıkan Hamza Akman, Galatasaray forması ile ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Hamza Akman, alt yapıda oynayana birçok genç oyuncuya ilham olmaya devam ediyor.

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