Hamza Akman, Danimarka yolcusu

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya transfer oluyor.

Bold'da yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcu perşembe günü Haderslev'e gidecek ve yeni takımı Sonderjyske için sağlık kontrolünden geçecek.

Sonderjyske ile Hamza Akman arasında sözleşme konusunda bazı küçük detayların kaldığı ancak bunların transferin önünde bir engel olmadığı belirtildi.

Hamza Akman, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Danimarka ekibine 3 yıllık imza atacak. Sonderjyske'nin sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımın sözleşme teklif etmemesinin ardından boşa çıkmıştı.

Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.