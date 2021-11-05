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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir takıma karşı iyi galibiyet aldık

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2021 Cuma 23:05 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 23:05
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Takım olma yolunda olumlu gelişme sağladık. Bugün iyi bir takıma karşı iyi galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazanılması gereken zor bir maçı atlattıklarını belirtti.

Özellikle iç saha maçlarını kazanmalarını gerektiğine işaret eden Hamzaoğlu, "Deplasmanda alacağımız iyi sonuçlar ise bizi daha iyi edecek. Haftalardır kaybetmemize rağmen iyi yoldaydık. İyi çalışıyoruz, bireysel olarak üstüne koyduk. Takım olma yolunda olumlu gelişme sağladık. Bugün iyi bir takıma karşı iyi galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi. Milli arada eksiklerimizi tamamlamalıyız. Bundan sonra her maçımız bir final havasında. Her maçtan sonra bir final daha. Kazansak da kaybetsek de işin sonu olmayacak. Şimdi Konya'daki finale hazırlanacağız." diye konuştu.

Rakiplerin olumlu ve olumsuz taraftarını analiz ettiklerinin altını çizen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Hafta içi buna göre çalışıyoruz. Bu hafta nasıl oynayacağımızı konuşuyoruz. Nasıl oynayacağımızın içerisinde hücum, savunma her şey var. Efecan ve Emre özel oyuncular. Onları mümkün olduğu kadar az topla buluşturmak çok önemliydi. Baiano ve Dokovic iyi işler yaptı. Skoru bulduktan sonra kapanmış gibi görünsek de taktik açıdan önemliydi. Güzel bir galibiyet aldık."

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