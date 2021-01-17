Hamza Hamzaoğlu: Bunu sürdürebilirsek hedeflerimize ulaşırız

AA 17 Ocak 2021 Pazar 19:38 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 19:38

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Geriye düştüğümüz maçı çevirmiş olmak bizim için çok önemli." dedi.

Haftalardır süren bir kötü gidişatlarının olduğunu aktaran Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Çok kötü olmasa da beklentimizin altında kalan bir gidişatımız vardı. Bugünkü maçı mutlaka kazanmak istiyorduk fakat ilk yarıda 1-0 geriye düştük. Galatasaray maçındaki kadroyla başladık, yorgunluk olabileceği aklımızdaydı. İkinci yarıya çıkarken de gerekli değişiklikleri yaptık. İkinci yarıya daha zinde arkadaşlarla biraz daha farklı oyun formatında başladık ve bunda da sonuç aldık ve maçı iyi bir skorla kazanmayı başardık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Hamzaoğlu, önlerinde Atakaş Hatayspor ile zorlu bir maçlarının bulunduğunu belirterek, bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

"ÖNCELİĞİM MEVCUT KADRONUN DEVAM ETTİRİLMESİ"



Transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yapabiliriz, kimler gelebilir, kimler gidebilir, ihtimaller var. Talipleri olan oyuncularımız var. Onların gitmesi durumunda onların yerini doldurmamız gerekecek ama her zaman söylüyorum benim önceliğim bu mevcut kadromuzun, mutlu ortamın devam ettirilmesi. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. İyi bir ortamımız, oyuncularımız ve takımız var, bunu sürdürebilirsek zaten hedeflerimize ulaşırız. Daha sonra eğer ihtiyaç olursa gerekli takviyeleri yaparız."