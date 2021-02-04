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  • Hamza Hamzaoğlu: Deplasmanda bir puan iyidir
Spor

Hamza Hamzaoğlu: Deplasmanda bir puan iyidir

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonu konuştu. Hamzaoğlu, 'Deplasmanda aldığımız bir puan iyidir.' dedi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:46
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Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, aldıkları bir puanı çok değerli bulduğunu söyledi.

Göztepe'nin oyun olarak kendilerinden daha iyi olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"İki takım da mücadele etti, kazanmak için elinden geleni yaptı. İki kez geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterip en azından beraberliği yakalayabildik. Ahmed'in yakaladığı son pozisyon gol olsa, galibiyet alabilirdik ama bu hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Deplasmanda aldığımız bir puan iyidir. Önümüzde Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız."

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