Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'da
BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlamasına vardığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun.”
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun.”
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