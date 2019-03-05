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Hamza Hamzaoğlu Erzurumspor'da

BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlamasına vardığını açıkladı.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun.”

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